Klopjacht op stier houdt Anja uit de slaap: ‘Ik zag hem midden op de N224 lopen’

BLOG Van kolenka­chels tot windmolens in Ede en Wageningen

10:00 Als ik op mijn balkon zit zie ik in de verte, net boven de boomtoppen in mijn zo groene Wageningen de twee Edese windmolens draaien. Ik hoorde iemand zeggen dat die windmolens de opgestoken middelvingers van Ede richting dat linkse Wageningen zijn. Ik ben niet zo van dat taalgebruik, maar zie ook wel in dat het geen ferme duimen omhoog zijn. Ede is Wageningen, in dat opzicht, ver vooruit. Ik gun mijn (klein)kinderen een gezonde toekomst.