Koetshuis in Bennekom blijft op sterrenkoers ondanks gemis van Wicher Löhr

,,Het is alsof de verdoving nu langzaam begint uit te werken. Het gemis is meer voelbaar”, zegt Saskia Löhr. Vorig jaar overleed haar man Wicher Löhr, chef-kok en eigenaar van sterrenrestaurant Het Koetshuis in Bennekom. De gerenommeerde chef stierf aan de gevolgen van speekselklierkanker. Hij werd 58. ,,Wicher en ik deden altijd alles samen. Waren 24 uur per dag bij elkaar. Zelfs in bed spraken we nog over de zaak.”