Komst World Food Center weer wat dichterbij

EDE - De komst van het World Food Center (WFC) op de kazerneterreinen in Ede is weer een stap dichterbij gekomen.

Donderdagavond stemde de gemeenteraad in met het verstrekken van een subsidie van 6 miljoen euro en een lening van 26 miljoen euro om de bouw van de zogeheten WFC Experience mogelijk te maken. In deze Experience krijgen de bezoekers hét verhaal te zien over het effect van voeding op het lichaam, wereldwijde voedseluitdagingen en duurzame keuzes rond voedsel.

De foodattractie verrijst in de Mauritskazerne en op het terrein er direct naast. Het is een onderdeel van het WFC, dat een veel groter deel van het kazerneterrein beslaat. Daar is ook ruimte voor bedrijven en woningen. Eerder stelden de provincie Gelderland (17 miljoen euro) en het rijk (5 miljoen euro) geld beschikbaar.

SGP en Burgerbelangen tegen

De steun van de raad was niet unaniem. SGP en Burgerbelangen stemden tegen. Hoewel de SGP best positieve kanten zag, zoals werkgelegenheid en voedseleducatie, wogen die niet op tegen de risico's en de hoeveelheid geld die het WFC kost. ,,We kunnen het geld maar een keer uitgeven en dan besteden we het liever aan het welzijn van de burgers’’, sprak Gerrit Flier namens de SGP. Wethouder Leon Meijer was het niet met hem eens: ,,In de zorg krijgen we te weinig geld van het rijk, jaarlijks 10 miljoen euro te weinig. De investering in het WFC is eenmalig.’’

De raad blijft moeite houden met de voorspelde bezoekersaantallen. Die worden nu geschat op 330.000 per jaar. Volgens Meijer draait de Experience echter met 240.000 bezoekers per jaar ook nog quitte. Hij zegde de raad een second opinion toe, waarbij de bezoekersaantallen nog eens goed doorgerekend worden. Ook beloofde hij de raad te blijven betrekken bij de WFC Experience, ook als die in bedrijf is. Hij wil echter geen potje om tegenvallers op te vangen.

Exploitant zoeken

De komende maanden wordt gewerkt aan een stichting die de subsidies gaat beheren. In de zomer heeft de gemeenteraad zeggenschap over de statuten daarvan. Tegelijkertijd wordt gezocht naar een exploitant voor de Experience. Naar verwachting kan medio volgend jaar begonnen worden met de aanbesteding voor de bouw. Als alles dan verder zonder grote problemen verloopt kunnen de deuren in 2022 open gaan. Een toegangskaartje voor de Experience gaat, zoals het er nu naar uitziet, tussen de 13 en 18 euro per persoon kosten.