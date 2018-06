Komt jouw straat blank te staan na een wolkbreuk? Dat staat nu op een kaart

VALLEIVOLK Zussen en collega's in Bennekom

31 mei BENNEKOM - Monique Doljé en Saskia van den Hondel lopen goed geluimd door het winkelcentrum van Bennekom. ,,Het leven is goed hier in Bennekom, tijdens onze lunchpauzes lopen we graag het dorp even in. Zeker als het zoals nu lekker weer is.''