Koning opent nieuw paviljoen in Nationaal Park De Hoge Veluwe

ANWB zet extra personeel in vanwege verwachte hitte rond concert Muse in Nijmegen

13:15 EDE/ NIJMEGEN - De ANWB zet volgende week extra wegenwachters in vanwege de voorspelde tropische temperaturen. Dat gebeurt onder meer in de omgeving van Nijmegen, waar de Britse rockband Muse donderdagavond optreedt in het Goffertpark. Dat meldt manager Verkeersinformatie Arnoud Broekhuis van de bond voor verkeer en toerisme.