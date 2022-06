Koninklijke Erepenning voor korfbalvereniging DVO

DVO heeft ruim achthonderd leden. Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd korfbalvereniging Triumph opgericht in Bennekom. Het voorstel van een aantal leden om op zondag wedstrijden te spelen leidde tot weerstand en de oprichting van een nieuwe club op 6 juni 1946. Deze christelijke korfbalvereniging hield de zaterdag als wedstrijddag en kreeg de naam Door Vriendschap Omhoog (DVO).

Spelen in een weiland

In de beginjaren speelde DVO in een weiland aan de Langesteeg (inmiddels Driestweg). In 1972 verhuisde de club naar het nieuwe sportpark aan de Achterstraat. Het aantal leden groeit hard en DVO1 wordt een stevige ploeg in de eerste klasse van district Oost. In 1986 wordt de DVO-sporthal in gebruik genomen. Een absolute mijlpaal. Alles op één plek, zes dagen per week actie en gezelligheid.

Het jaar daarop worden vier wedstrijden van het wereldkampioenschap korfbal in Bennekom gespeeld wat voor grote bekendheid zorgt. In 2016, 2017 en 2018 vond de Nationale Korfbaldag plaats in Bennekom. De jeugdselectieteams van DVO spelen allemaal op het hoogste niveau in hun leeftijdsklasse. De andere teams spelen hun competitie in de wedstrijd- of breedtesport. Het eerste team speelt op het hoogste niveau in de zaal, de Korfballeague. Op het veld stond de ploeg laatst in de finale, die overigens verloren ging.

Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning is een Nederlandse onderscheiding voor verenigingen en stichtingen die minimaal vijftig jaar bestaan. Een uitreiking is alleen bij het 50-jarige jubileum of een veelvoud van 25 jaar daarbij.