Korfbalclub treurt om Stephan (20) die overleed op sportveld: ‘Vol ongeloof en totaal verslagen’

Geen boeken lenen, maar mensen: Human Library krijgt een Edese editie

9 maart EDE - Hoe is het om transvrouw te zijn? Of aseksueel of depressief? Tijdens Human Library in Ede kunnen belangstellenden morgenavond online in gesprek gaan met mensen die meestal niet snel op hun pad komen. ,,Vaak leidt zo’n gedachtewisseling tot wederzijds begrip en vallen vooroordelen weg.”