Kraakactie Lunterse vrouwen heeft na veertig jaar nog steeds resultaat: ‘Bezoekers komen uit heel Lunteren’

Eindelijk een boek over Flieger­horst Deelen bij Arnhem: ‘Niets is hier wat het lijkt’

ARNHEM - Kamp Koningsweg in Arnhem werd Buitenplaats Koningsweg, defensieterrein werd omgeturnd tot een creatief woon- en werkmilieu. Hans Jungerius - hij woont er zelf - stond aan de wieg van die transformatie. En nu is er het boek ‘Verboden landschap’ over de voormalige Fliegerhorst Deelen.

13 juli