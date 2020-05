Krijgt Ede weer een azc? Oog van COA valt op Kop van Deelen

In het complex is nu nog de instelling voor jeugdzorg De Hoenderloo Groep gevestigd. Maar de accommodatie, in het buitengebied tussen Ede en Arnhem, staat te koop.



,,Er is een schouw geweest van onze huisvesters’’, bevestigt woordvoerder Edward Ernst van het COA. ,,En we hebben de gemeente Ede gemeld dat we hier mee bezig zijn.’’

‘Statushouders blijven hangen’

Verder dan dat gaat het plan volgens hem nog niet. ,,We moeten nu eerst duidelijk krijgen of het complex inderdaad bruikbaar voor ons is’’, zegt Ernst. ,,Is dat het geval, dan zullen we er nog met de gemeente Ede uit moeten komen.’’



Het COA is op zoek naar extra ruimte voor het onderbrengen van asielzoekers. De contracten met tien gemeenten over opvangplekken elders in het land lopen binnenkort af. ,,Bovendien blijven relatief veel mensen met een verblijfsstatus in de opvang hangen omdat gemeenten hen geen huis kunnen aanbieden door het woningtekort.’’



‘Geen inzicht’

De gemeente Ede houdt zich bij monde vna burgemeester René Verhulst op de vlakte over de ontwikkelingen op Deelen. ,,Het klopt dat wij benaderd zijn door het COA hierover’’, laat hij weten via zijn woordvoerder.



,,Het pand is ook op de markt begrepen wij. Wij hebben geen inzicht in de verdere plannen van het COA.’’

Gelderse opvangplekken