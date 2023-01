Kunstfactorij Bennekom verhuist naar Oude Kerkplein: ‘Op zoek naar blijvende oplossing ben ik hier blij mee’

,,Ik ben blij met deze nieuwe plek”, zegt Huijberts. ,,De huur aan de Dorpsstraat werd opgezegd. Met 80 vierkante meter is de oppervlakte straks drie keer zo klein als op de huidige locatie. We zullen allerlei spullen moeten opruimen, maar het mooie van de plek op het plein is dat voorbijgangers er als bij een aquarium naar binnen kijken. Heel toegankelijk, we gaan er iets moois van maken.”

Zoektocht

Huijberts klopte vorig jaar aan bij de gemeente Ede tijdens haar zoektocht naar een nieuw pand. ,,We verkopen kunst, maar ook ontwikkelen veel basisschoolleerlingen bij ons hun creativiteit via workshops. Daar de gemeente best meer aandacht voor mogen hebben.”

Er werd met de gemeente gekeken naar mogelijke plekken elders in het dorp. ,,Maar twee genoemde locaties waren niet beschikbaar”, zegt de Bennekomse. ,,Lokalen van de vroegere Julianaschool zijn hard nodig voor de leerlingen van de Internationale Schakelklas. En in de oude brandweerkazerne aan de Bergakkerweg zit een nieuwe huurder.”

Kunstfestival voor Kinderen

Huijberts kwam tenslotte uit op het Oude Kerkplein, waar Marian Hobbyshop na het vertrek naar de Dorpsstraat binnenkort een lege winkelruimte achterlaat.

,,Van daaruit organiseren we begin juli weer het Kunstfestival voor Kinderen in het centrum. Daar kwamen bij eerdere edities steeds een paar honderd kinderen op af. De Kunstfactorij heeft een plekje verworven in het dorp. We hebben over belangstelling niet te klagen. Het was zonde geweest wanneer we voor langere tijd uit het straatbeeld waren verdwenen. Dat gebeurt gelukkig niet. Op zoek naar een blijvende oplossing ben ik hier blij mee.”

