Kunstfactorij in centrum Bennekom stopt na twee jaar: ‘Geen andere plek middenin dorp, helaas’

Huijbers startte precies twee jaar geleden op de plek waar jarenlang speelgoedwinkel Intertoys was gevestigd. Er werden allerlei workshops gehouden om kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking te brengen met kunst. Ook konden lokale kunstenaars uit de omgeving hun werken er te koop aanbieden.

Toevoeging winkelaanbod

,,De Kunstfactorij is een mooie toevoeging op het winkelaanbod in het dorp”, zegt de Bennekomse. ,,Ik zit naast de groentewinkel. Mensen stappen na het kopen van een kilo appels net zo gemakkelijk even bij mij naar binnen. Kijk, in een schoolgebouw of elders buiten het winkelgebied is wellicht ruimte, maar ik wil op een centrale plek zitten. Hier werkt het concept bewezen goed.”