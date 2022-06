Kunstfestival voor Kinderen is terug als vanouds in het centrum van Bennekom

Het uitgangspunt van de komende editie is hergebruik van restmateriaal. Op verschillende plekken in het centrum, zoals het Van Slootenplein, het plein voor de Oude Kerk en het Bart van Elstplantsoen, kunnen kinderen zich tussen 11.00 en 16.00 uur creatief uitleven.



Zo gaan ze onder meer elpees beschilderen als zelfportret, tetrapakken drukken, en weven met binnenbanden. ,,Ik vind het heel belangrijk om kinderen te laten zien dat je nog veel kunt doen met dingen die we al hebben. We hoeven niet altijd alles nieuw te kopen. Kijk eens wat je kunt maken met wat er in een keukenla ligt.”