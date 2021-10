Kwetsbare Edenaar (20) in tranen na veroordeling om aanranden jonge vrouw

Bekerstunt blijft uit voor zaalvoet­bal­lers van ZVV Ede

4 oktober EDE - De zaalvoetballers van ZVV Ede zijn er niet in geslaagd voor een stunt te zorgen in het KNVB-bekertoernooi. De Edese eerstedivionist verloor vrijdag in de eerste ronde met 2-5 van FCK De Hommel, dat uitkomt in de eredivisie.