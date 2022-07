Laat je buurvrouw altijd de planten verzuipen? Hanneke verkoopt ze niet alleen, maar verzorgt de planten ook als klanten op vakantie zijn

Woning­markt in Foodvalley normali­seert, nu de huizenprij­zen nog

De gekte is uit de woningmarkt. Ook in de regio Foodvalley. Er is meer aanbod en er kan steeds vaker weer worden onderhandeld over de aankoopprijs. Alleen is een daling van de huizenprijzen nog niet echt ingezet.

