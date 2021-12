Laatste Afghanen vertrokken uit veelbesproken opvang Harskamp: ‘De mensen zijn goed hier’

De nachtmis van pastoor Henri wordt dit jaar gestreamd: ‘Heel erg jammer, maar enige juiste besluit’

WAGENINGEN/VEENENDAAL - De Zalige Titus Brandsma Parochie - met locaties in onder meer Rhenen, Veenendaal en Wageningen - heeft komende kerst een online nachtmis in plaats van een fysieke. ,,Voor mezelf jammer, maar nog erger voor ouderen en alleenstaanden", zegt pastoor Henri ten Have.

18:30