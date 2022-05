Lammergier Eglazine terug op Hoge Veluwe na winter in Zuid-Frankrijk

De vogel is onder meer te herkennen aan de twee witte vlekken op haar linkervleugel, maar de gangen van het dier zijn vooral bekend omdat ze is voorzien van een zender. Daardoor is bekend waar ze sinds haar vertrek uit de regio heeft verbleven. Dat was in het nationale park Grand Causses, iets ten noorden van Montpellier in het zuiden van Frankrijk. Daar was de vogel in het voorjaar van 2020 ook uitgezet.