Lammergier Eglazine weer vertrokken van de Hoge Veluwe

Hockeyers van Ede jagen op promotie, maar moeten nog wel veel stappen zetten: ‘Zo’n wedstrijd tegen SCHC is leerzaam’

Voor de hockeyers van Ede stond er donderdag een aardige testcase op het programma. In het toernooi om de Gold Cup stuitte de koploper van de overgangsklasse op SCHC, dat uitkomt in de promotieklasse. Een stunt zat er niet in: 2-5. ,,Maar dit is het niveau waar we naartoe willen.”

8 oktober