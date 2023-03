Lammetjesdag dit jaar in alles voorbode van het voorjaar

Werkzaam­he­den? Of opnames van populaire soap? Dit is waarom deze weg in Wageningen hermetisch is afgesloten

Wat is er aan de hand op de Hartenseweg in Wageningen? Sinds gisteren is de verbindingsweg tussen de N782 en N225 deels afgesloten voor verkeer. Vanwege wegwerkzaamheden, zo doen verkeersborden je geloven. Maar de waarheid ligt net even anders.