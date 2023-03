Landgoed Kernhem in beeld voor Klompenpad Kids-route: ‘Gezinnen kunnen er dan lekker op uit’

Het Doesburgermolenpad trekt veel wandelaars. Als het aan de Stichting Landschapsbeheer Gelderland ligt, komt er in het najaar van 2024 ook een Klompenpad voor kinderen op Landgoed Kernhem aan de noordkant van Ede.

In de provincies Gelderland en Utrecht zijn in de loop der jaren 143 Klompenpaden aangelegd. Ze worden mede ontwikkeld en onderhouden door een groep lokale vrijwilligers. In de gemeente Ede kunnen wandelliefhebbers terecht op liefst elf routes.

Kids-route dichter bij Ede

,,Op de Wageningse Eng is een Kids-route, net als in Harskamp. De gemeente Ede wil er ook graag eentje dichter bij Ede”, vertelt Dagmar Kroezen van SLG. ,,In Kernhem is veel gebouwd. Vaak voor gezinnen, en die kunnen er dan straks lekker op uit, niet ver van huis.”

Een kindvriendelijke versie van het Klompenpad loopt door het boerenland en is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar en hun (groot)ouders. Het bevat natuurlijke speelelementen. ,,Geen speeltoestellen, het is geen speeltuin. Op de Wageningse Eng staat de stam van een omgezaagde boom, daar kunnen kinderen jaarringen tellen. Je kunt ook denken aan een houten hemelbed, zoals je vaak ziet in Oostenrijk.”

Quote In Ede zou je vleermui­zen kunnen ontdekken, daarvoor kan je een afbeelding van vleermui­zen­poep plaatsen Dagmar Kroezen, Stichting Landschapsbeheer Gelderlander

Kroezen hoopt dat zo’n Kids-route de liefde voor de natuur spelenderwijs aanwakkert. ,,In Hoevelaken hebben we bij een waterplas een vogelkijkscherm geplaatst. Zo kunnen kinderen leren de vogels van elkaar te onderscheiden. In Ede zou je vleermuizen kunnen ontdekken, daarvoor kan je een afbeelding van vleermuizenpoep plaatsen. Sporen daarvan zie je vaak op bomen.”

SLG moet het traject voor de aanleg van de Kidsroute nog wel doorlopen, zoals overleg voeren met landeigenaren op Kernhem. Er wordt dinsdag vanaf 19.30 uur een informatieavond gehouden in zaal De Buitenkans van Stichting het Kernhuis aan de Parkrand 60 in Ede.

Gouden handjes

Kroezen: ,,Mensen kunnen zich ook aanmelden als ze willen helpen bij de totstandkoming van het pad. We hebben mensen nodig met allerlei talenten. Iemand met gouden handjes, maar ook mensen die teksten willen schrijven voor informatieborden. We weten uit ervaring dat het leuk is met een een groep enthousiastelingen ervoor te zorgen dat zo’n pad er komt en dat het daarna wordt onderhouden.”

