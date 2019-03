Landing Hercules op Deelen voorlopig van de baan

Dat zegt commodore Robert Adang, commandant van Defensie Helikopter Commando. De ‘luchtmachtgeneraal’ is verantwoordelijk voor de bases Deelen, Gilze-Rijen en De Kooy. In september 2018 zei de chef-staf van de Luchtmobiele Brigade tegen De Gelderlander dat het ‘geen jaren meer zou duren’ voordat er Herculessen op Deelen zouden landen.

Landingsbaan

Volgens Adang bedoelde de chef-staf – de op één na hoogste in rang bij de Luchtmobiele Brigade – dat er een behoefte is aan een plek om meer te trainen met laden en instappen in de C130. De Oranjekazerne in Schaarsbergen ligt pal naast Deelen. De Luchtmobiele Brigade wil graag dat Deelen een zogenoemde dirt strip krijgt – een onverharde start- en landingsbaan.

Dat die behoefte er is ontkent Adang niet. ,,Deelen is een mogelijke locatie, maar er zijn er meer. En er ligt geen concreet plan. Dat heeft heel wat voeten in de aarde, het is geen proces dat we even op een achternamiddag afkaarten. Er moeten vergunningen worden aangevraagd, een milieueffectrapportage worden gemaakt, het luchthavenbesluit moet worden aangepast. Daar duurt zo twee tot drie jaar, vaak nog langer.’’