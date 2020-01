Lange file op A12 tussen Ede en Arnhem na aanrijding

VIDEO | ANTWOORD OP 7 VRAGEN Wesley in Ede aangereden door politieau­to: mogen agenten door rood rijden?

13 januari Een onopvallende politiewagen was vorige week betrokken bij een ongeval op de kruising bij het ziekenhuis in Ede. Volgens Wesley Meegdenburg, die werd aangereden, reed een Ford Mondeo van de politie met hoge snelheid en zonder zwaailichten of sirene door rood. Of dat klopt, wordt nog onderzocht. Vraag is: wat mag de politie op de weg?