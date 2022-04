Lastig om nieuwbouw Bennekom-West te reserveren voor alleen Bennekommers

Bij het Passion-kruis elkaar ontmoeten: het moet een traditie worden in Lunteren

‘Alles komt goed?!’ Dat is dit jaar, onderweg naar Pasen, het thema van The Passion. En met die gedachte werd vrijdagavond in Lunteren als teken van hoop het verlichte Passion-kruis van het Westhoffhuis naar Het Nieuwe Erf gebracht.

8 april