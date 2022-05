Lentefeest in een opgeknapt Hofstedepark

In 2019 besloot de gemeente om twee kinderboerderijen, waaronder De Oude Hofstede, extra subsidie te even omdat ze moeite hadden het hoofd boven water te houden. Sindsdien is ook de omgeving van de kinderboerderij opgeknapt. In dit Hofstedepark is een zandvlakte omgetoverd tot een picknickweide en op het terrein van de kinderboerderij is een nieuwe kleuterspeeltuin geopend.