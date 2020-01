Levende standbeelden komen voor 40.000 euro naar Ede

,,We zijn hier heel met de komst van dit NK’’, zegt een gemeentewoordvoerder. ,,Statues by Night was al jaren zeer succesvol. Het brengt veel mensen op de been en zorgt voor gezelligheid in het centrum. Dat is goed voor Ede-centrum en voor haar ondernemers. We gaan er een mooi evenement van maken.’’

Goede relatie

Hij geeft aan dat Ede vanwege de jarenlange samenwerking voor Statues by Night een goede relatie heeft opgebouwd met de organisator Robin Hagen. ,,We hebben zelf actief ingezet op het organiseren van het NK. De organisatie heeft goede ervaringen met Ede en onze binnenstad leent zich goed voor dit evenement.’’

Ede zag Statues by Night als een soort voorprogramma van World Living Statues en NK Living Statues in Arnhem. ,,Nu gaat het NK naar Ede, dus dat zien we als een stapje hoger.’’

Groter evenement