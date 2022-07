Levende standbeelden strijden om titel in Ede

Primeur voor Ede

Het is de eerste keer dat de levende standbeelden in Ede strijden om de nationale titel. De laatste keer dat de titelstrijd werd gehouden was in 2019, in Arnhem. Vervolgens gooide corona twee jaar roet in het eten. Het kampioenschap in Arnhem was eenmalig. De negen jaar ervoor was het Limburgse Valkenburg de gastheer van het evenement.