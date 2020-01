Limonade en frisdrank in de ban: Kinderen op Edese school mogen alleen maar water drinken

‘Salaam Aleikum’’, begroet Leon Meijer de kinderen in de hal van basisschool Al Amana. Ze reageren enthousiast in het Arabisch. ,,Wie van jullie is graag ziek?’’ vraagt hij. Een paar vingers gaan de lucht in. ,,Zeker om een dagje vrij te zijn”, reageert de Edese wethouder. ,,Want ziek zijn is niet leuk, iedereen is graag gezond.’’



Hij legt de kinderen uit dat een auto moet tanken om te kunnen rijden. ,,Als je bij de benzine een suikerklontje doet, is dat dan goed voor de motor?”, vraagt hij. ,,Neeeeee’’, klinkt uit 180 keeltjes. ,,Ons lichaam is ook een soort motor en daar stoppen we wel suiker in’’, zegt ­Meijer.