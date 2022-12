Lisette Buurma: ‘In de trein lees ik niet, want ik moet eigenlijk altijd staan’

EN PASSANTWaar luisteren al die mensen naar die onderweg zijn van A naar B? En wat is hun bestemming? Je leest het in de rubriek En Passant. Vandaag: Lisette Buurma (23) uit Ede.

Luistert naar: ,,Toto. Elke paar maanden maak ik een nieuwe playlist. Deze ben ik begonnen in september en heeft inmiddels al bijna twaalf uur aan muziek. Binnenkort ga ik dus aan de slag met een nieuwe. In deze playlist zitten veel oude liedjes, met meerdere nummers van Toto. De Vengaboys staat er ook tussen want soms is dat gewoon leuk.”

Is onderweg naar: ,,Mijn stage in Utrecht bij de acute ggz. Ik zit in mijn derde jaar van de studie Verpleegkunde aan de Christelijke Hogeschool Ede en werk tijdens mijn stage met mensen die manisch-depressief zijn of een bipolaire stoornis hebben. Ik vind het leuk, maar er zijn ook wel dagen dat ik denk: even tot tien tellen, wat gebeurt hier? In Ede woon ik op kamers met een aantal studenten van de Wageningen Universiteit. We zijn op dit moment met ons vieren en doen niet veel samen. Ik heb nu avonddienst en pas rond middernacht thuis, dus dan valt er ook niet veel meer samen te doen.”

Is in het dagelijks leven ook nog bezig met: ,,Ik ga vaak hardlopen en lees in mijn vrije tijd veel fantasyboeken. In de trein lees ik die niet, want het is maar een half uurtje van Ede naar Utrecht. Tegenwoordig moet ik eigenlijk altijd staan, dus het is de moeite niet waard om daarvoor een boek mee te nemen. Lekker lezen is er dan toch niet bij.”