LIVE | ‘Bloedprikster’ Laura (21) uit Ede weet van niets bij rechter: ‘Ik ben dat niet’

Niet alleen in Utrecht sloeg het stel volgens het Openbaar Ministerie najaar vorig jaar toe. Ook in Ouderkerk a/d Amstel en Eindhoven was het raak. Telkens waren ouderen het slachtoffer en sloegen bendeleden toe door zich voor te doen als verplegers. De rechtszaak begon vanmiddag met enige vertraging. De mannelijke verdachte uit Utrecht (23) moest eerst nog even voor de politierechter verschijnen, vanwege rijden onder invloed.



,,Het is een grote fout, ik ben het absoluut niet’’, zei Dragane N. vandaag tijdens de behandeling van de strafzaak voor de rechtbank in Utrecht. ,,In de Romacultuur lijken we heel erg op elkaar. Ik word veel vaker begroet, omdat mensen denken dat ik iemand anders ben.” ,,Ieder meisje dat donker haar heeft en getint is, moet ik dat zijn? Nee, ik ben dat niet’’, zei Laura stellig.



Pinpassen

Volgens het OM prikten de zij ouderen en namen bloed af, terwijl ze ondertussen waardevolle spullen in de woning zochten en pinpassen en pincodes ontfutselden, om zo voor duizenden euro’s buit te maken. Deze laffe vorm van babbeltrucs kende de politie nog niet, voordat in Utrecht zeker drie keer werd toegeslagen.



Ze werden dit voorjaar aangehouden. Nog tenminste een verdachte die ook deel uitmaakte van de bende staat vandaag nog niet terecht maar is wel in beeld bij de politie. Aan het einde van de middag horen de jonge twintigers die wel terecht staan hoeveel straf zij krijgen, als het aan de officier van justitie ligt.