'Logisch' dat Gelderland na bar jaar campagne betaalt om ei te promoten

Burgemees­ter Bootlaan in Ede blijft Burgemees­ter Bootlaan

8 augustus EDE - De Burgemeester Bootlaan in Ede blijft gewoon Burgemeester Bootlaan heten. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Ede naar aanleiding van de commotie die in Hilversum is ontstaan over het vernoemen van een straat naar de oud-burgemeester Joost Boot, die van 1946 tot 1951 ook burgemeester was van Ede.