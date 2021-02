Loslopend zwijn met bebloede snuit schrikt Lunteren op: ‘Hij kwam als een stier op onze hond af’

Het zwijn was gevlucht uit het Luntersch Buurtbosch. Door de grote drukte en de vele loslopende honden was het dier in paniek. Het zwijn ging ervandoor, het centrum van Lunteren in.

‘Wat moeten we doen?’

Tichelaar liep op dat moment samen met haar vader terug naar huis na een boswandeling. Nietsvermoedend liepen ze op straat. Plots zag Tichelaar in de Schaepmanstraat ‘een bruin verschijnsel’ opduiken.



Ze schrok zich rot. ,,’Shit is dit nu een zwijn? Wat moeten we doen?’, vroeg ik aan m'n vader. M’n vader is blind, dus hij kon het dier niet zien. Er was nergens een plek waar we veilig met de hond konden zitten, zodat het zwijn ons niet zou zien.’’



Het zwijn had Tichelaar en haar vader snel in het vizier. ,,Met z’n kop omlaag rende hij op ons af. We konden geen kant op.’’