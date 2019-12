Luntenaren gooien vuurwerk vanuit busje naar motoragenten

Nog een auto vernield in Ede: nummer 31

13:51 EDE - Het aantal auto’s dat zaterdag en zondag in Ede schade opliep door vandalisme is opgelopen naar 31. Een politiewoordvoerder zegt dat er zondagavond tussen 19.00 en 19.40 uur een auto is vernield op het parkeerterrein van winkelcentrum Bellestein in de wijk Veldhuizen.