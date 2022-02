Lunteraan met strafblad van 40 pagina's berooft bejaarde vrouw in scootmobiel: 7 maanden cel geëist

De officier van justitie wond er tijdens de zitting geen doekjes om en kwalificeerde de straatroof als ‘een zeer laffe daad’ van de man uit Lunteren. De 55-jarige verdachte had even daarvoor bekend dat hij eind mei 2020 inderdaad een 90-jarige dame in een scootmobiel klem had gereden op het De Heusplein in Barneveld. Hij ging er vervolgens vandoor met de portemonnee van de vrouw, waar zo'n acht euro in zat.