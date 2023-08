Lunterse stichting Rock Solid gaat kinderactiviteiten op azc’s in regio verzorgen: ‘Vaak hebben ze alleen een voetbal en een volleybal’

Utrecht worstelt met huisves­ting voor statushou­ders, maar waagt zich niet opnieuw aan voorrangs­re­ge­ling

Een groeiende vraag, terwijl het woningaanbod stagneert. Het huisvesten van statushouders is een monsterklus voor Utrechtse gemeenten. Voor het einde van dit jaar moeten zij ruim 2.500 statushouders een dak boven het hoofd bieden. En het is twijfelachtig of ze dat doel behalen. ,,Er komt altijd wel ergens een nieuwe brandhaard.”