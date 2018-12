Maaltijdbezorger beroofd in Ede-Zuid

Wageningen wil greep krijgen op kamerver­huur en ook studenten laten wonen in Ede en Renkum

7:00 WAGENINGEN - De gemeente Wageningen wil meer zicht én greep krijgen op de kamerverhuur in de stad. Dat gaat niet om de erkende studentencomplexen van Idealis en DUWO, maar wel op de verhuur in reguliere woonwijken en in de binnenstad. Door een nieuw bestemmingsplan vast te te stellen moet ook handhaving, in geval van overtreding, mogelijk worden.