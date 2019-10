Madonna, Rihanna en Black Eyed Peas: ze maakten muziek bij producer John in Ede

Waarom niemand dit weet? En er geen foto’s zijn? Dat is geen toeval. Anonimiteit en exclusiviteit is wat Dirne artiesten biedt. ,,Als bekend wordt dat een artiest hier opneemt, staat de oprit vol fans”, zegt Dirne. ,,Dat is maar één keer gebeurd: toen Gerard Joling op Instagram meldde dat hij een plaat aan het opnemen was in Ede en dat hier in de straat filmde. En dan is Gerard Joling nog een Nederlandse held.”



Dirne dropt namen van de internationale top-dj’s David Guetta en Tiësto. ,,Dit is de enige studio in Nederland waar Avicii ooit gewerkt heeft. Het is voor die jongens niet interessant als dit een soort muzieksupermarkt zou zijn en we alles wat we doen etaleren. Als je dat doet, zijn ze weg.”