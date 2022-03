Man (20) en vrouw (18) naar ziekenhuis na botsing tegen boom, ook traumahelikopter opgeroepen

Uitkomst onderzoek: ‘Beste plek voor kunstijs­baan tussen A12 en zwembad De Vrije Slag’

De beste plek in de gemeente Ede voor een kunstijsbaan ligt tussen de snelweg A12 en zwembad De Vrije Slag in Bennekom. Dat zegt directeur Pieter Nieuwenhuis van Hypercube. Het onderzoeksbureau keek in opdracht van Ede naar een mogelijke vestigingsplek en de haalbaarheid van een overdekte ijsbaan.

7 maart