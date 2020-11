Man (20) hoeft de cel niet meer in voor overval op tabakswinkel Bennekom

Fit worden voor de winter­sport; als die doorgaat tenminste

27 oktober BENNEKOM - Skivereniging Gelderse Vallei is gisteravond begonnen met de zogeheten SneeuwFit trainingen in Bennekom. In sportzaal De Soetendaal werkten elf personen zich in het zweet met als ultieme doel om binnenkort fit naar de wintersport te gaan.