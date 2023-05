Man (22) overlijdt na bedrijfsbarbecue, terwijl bedrijfsleider en directeur afwisten van salmonellabesmetting

indebuurt.nl 5 x dit kun je doen tijdens Pinksteren 2023 in Veenendaal

Aankomend weekend hebben de meeste Veenendalers een extra vrije dag! Op zondag 28 mei en maandag 29 mei 2023 is het namelijk Pinksteren. Benieuwd naar wat er dit weekend allemaal te beleven is in Veenendaal? Hier vind je een overzicht met vijf doe-tips.