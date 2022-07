Man (25) ontkent dat hij de auto van zijn tante in brand heeft gezet, maar hij is wel te zien op camerabeelden

De zaak kwam vrijdag voor de rechtbank in Arnhem. De autobrand op de Albert Cuypstraat, precies drie jaar geleden in Ede, was volgens de officier erg gevaarlijk, omdat het vuur over had kunnen slaan.



De Veenendaler is te zien op bewakingsbeelden van een school aan de overkant. Een kwartier later wordt de verdachte door de politie in het centrum van Ede aangehouden.