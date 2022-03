Man (64) overleden aan verwondingen nadat vrouw opzettelijk over hem heen zou zijn gereden in Ede

Dit weekend te doen in de Vallei: theater, dans en modelbouw­ten­toon­stel­ling

In de Superette is vrijdag en zaterdag om 20.30 uur en zondag om 15.00 de voorstelling Intention behavior gap te zien. In de absurdistische muziektheatervoorstelling neemt klankkunstenaar Remco de Kluizenaar, bijgestaan door sopraan Tineke Roseboom, zijn eigen koopgedrag in de supermarkt onder de loep. Na afloop is er een informeel nagesprek met een aantal wetenschappers van de WUR. Kaarten reserveren kan via desuperette.nl.

18 maart