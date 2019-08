Man die supermarkt Ede overviel in juni mogelijk ook dader van woningoverval in 2017

video Ontmante­ling drugslabo­ra­to­ri­um in Ede onder strenge bewaking begonnen

7 augustus EDE - Een illegaal drugslaboratorium dat dinsdag ontdekt werd aan de Ottostraat in Ede, wordt deze woensdagochtend ontmanteld en ontruimd. Een specialistisch bedrijf is in Ede om die klus uit te voeren. Het laboratorium bevindt zich in een bedrijfshal. Daarin was achter een wand het laboratorium waar mogelijk synthetische drugs werden geproduceerd verborgen.