Man fietst weg met bronzen beeld op zijn stuur in Ede

Geld voor Eva Peelen blijft binnenstro­men

18 september EDE - Eva Peelen uit Ede is maandag geopereerd in Barcelona. Via een crowdfundingsactie was hiervoor geld bijeengebracht, maar de acties lopen nog door. Zo haalde haar vriendin Hanna van den Berg vorig weekeinde nog 1509,85 euro op met een autowasactie bij de Beatrixkerk.