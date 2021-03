Man gewond door val op bouwplaats in Ede

Gaten in verdiepingsvloeren

Volgens buurtbewoners is er zaterdag overdag gewerkt in het pand en zijn er gaten gezaagd in de verdiepingsvloeren. Mogelijk is de man door een van de gaten een verdieping naar beneden gevallen. Dat zo om 20.45 uur moeten zijn gebeurd. Een buurtbewoner hoorde de man schreeuwen waarop hij de politie inschakelde.



Wat de man deed in het slooppand, weet de politie nog niet. ,,We hebben hem gewond aangetroffen op het terrein. Hij was aanspreekbaar, maar kon ons geen reden geven waarom hij daar was’’, zegt een woordvoerder van de politie. ,,Prioriteit lag echter bij de medische zorg; de man is met behulp van ambulance- en brandweerhulpverleners naar het ziekenhuis gebracht.’’