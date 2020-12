Man haalt uit met ijzeren staaf bij verkeersruzie na aanrijding in Ede

Gedupeer­den toeslagen­af­fai­re Veenendaal en Ede niet gekort

12 december EDE/VEENENDAAL - Gedupeerden van de toeslagenaffaire in Veenendaal hoeven niet bang te zijn dat ze hun schadevergoeding in moeten leveren. Dat heeft wethouder Dylan Lochtenberg laten weten naar aanleiding van vragen van de SP. Ook de meeste politieke partijen in Ede willen slachtoffers niet in de kou laten staan.