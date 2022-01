Man houdt treinreizigers onder schot bij station Ede en wordt door de politie uit de trein gehaald

video Mehdi (7) uit Ede gaat naar Ajax: ‘Ik lijk op Antony, lief uit het veld, in het veld een leeuw’

EDE - Zijn voetenwerk is vliegensvlug. Hier en daar gooit Mehdi el Yaakoubi (7) er een soepele schijnbeweging uit. Steeds met die glinstering in zijn ogen. Nu nog op een vrijwel verlaten sportpark in Ede, volgend jaar in het shirt van Ajax. Over een jaar of tien misschien wel in een bomvolle Johan Cruijff Arena.

7 januari