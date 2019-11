Man op intensive care door zware mishandeling Ede

De mishandeling vond plaats op dinsdag 19 november, maar de politie bracht het nieuws zaterdag pas naar buiten.



De man ligt sinds hij in elkaar werd geslagen op de Gasperisingel in Ede nog altijd in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat zich precies heeft afgespeeld, maar er is nog veel onduidelijk. Na de mishandeling zou een zwarte auto van de plaats delict zijn weggereden.



De politie is op zoek naar de bestuurder van die zwarte auto. Ook is de politie op zoek naar getuigen en camerabeelden die mogelijk kunnen helpen bij de opsporing.