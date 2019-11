Man rijdt lantaarnpaal uit de grond en gaat ervandoor in Ede

Hondenlos­loop­ge­bied op Edese Heide wordt kleiner

12 november EDE - Edese hondenbezitters hebben in de toekomst minder ruimte om hun huisdieren los te laten rennen op de Edese Heide. In de strijd tegen het dichtgroeien van de Edese Heide wordt het hondenlosloopgebied kleiner. Nu is dat nog 107 hectare, het wordt 66 hectare.