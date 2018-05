Man schreeuwt 'Allahu Akbar' bij McDonald's in Ede en bedreigt personeel

Tot vijftien jaar geëist om moordpo­ging jonge vrouw

9:43 DEN HAAG/EDE Het OM eist celstraffen tot vijftien jaar in een eerwraakzaak in Den Haag, waarbij ook een Edese verdachte terechtstaat. Het slachtoffer, een 24-jarige Haagse vrouw, werd in juni 2016 verwond toen in de Rozenburgstraat in de Schilderswijk een man op korte afstand haar in het been schoot. De ex-verloofde van het slachtoffer zou vanuit Turkije opdracht hebben gegeven voor de wraakactie.