Man uit Ede komt om bij ongeval N36 bij Ommen

Video Zwembad in Ede sluit onveilige glijbaan na 10 ongelukken binnen 2 weken

5 november EDE - De Crazy Cone, de nieuwe glijbaan van zwembad de Peppel, is per direct tijdelijk gesloten voor bezoekers. In ruim twee weken tijd vonden tien incidenten plaats. Daarbij moest drie keer een ambulance langskomen.