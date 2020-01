Man uit Nijkerk (49) omgekomen bij botsing vrachtwagen en bestelbus op A30

update Statues by Night in Ede wordt nu een NK overdag

12:00 EDE - Het Nederlands kampioenschap Living Statues wordt op 5 juli (14.00 - 18.00 uur) in het centrum van Ede gehouden. Dat meldt organisator Robin Hagen. Het is de bedoeling dat het daar meerdere jaren blijft. Daar wordt nu aan gewerkt. Tot vorig jaar huisvestte Ede Statues by Night.